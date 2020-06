Probabil ai observat acest detaliu, dar nu ai stiut care este rolul lor.

Daca ai calatorit cel putin o data cu avionul, ai observat poate ca la fiecare geam exista cate o mica gaura in partea de jos. Care este rolul ei?

Nu este voba de un defect de fabricatie, nici de vechimea aeronavei, pentru ca asa trebuie sa fie toate ferestrele din avion. Nu trebuie sa-ti faci griji daca observi aceste gauri, ci doar daca nu le-ai observa.

Ele au un rol foarte important, pentru ca mentin presiunea din cabina la un nivel normal in timpul zborului. In cazul unei depresurizari, numai geamul exterior se va sparge, nu si cel din interior, astfel incat viata pasagerilor nu va fi pusa in pericol, scrie Daily Mail.

Fiecare fereastra din avion este formata din trei straturi: geamul exterior, cel din mijloc si cel din interior. Stratul interior este realizat dintr-o combinatie de sticla si acrilic, pentru a fi cat mai rezistent.

Micuta gaura pe care o poti observa este facuta in geamul din mijloc, pentru a mentine un echilibru de presiune intre geamul interior si cel exterior.

Daca geamul exterior este distrus in timpul unui incident, cel interior va este suficient de puternic pentru a mentine o presiune normala, iar pilotul va avea suficient timp ca sa coboare avionul la o altitudine mai joasa sau chiar sa aterizeze.

De asemenea, geamurile avioanelor au forma ovala pentru ca asigura o vizibilitate mai buna pasagerilor. In plus, colturile unui geam patrat sau dreptunghiular ar concentra presiunea in aceste zone si in timp geamurile s-ar fisura.