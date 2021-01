Chimiștii de la Scripps Research au făcut o descoperire care pune într-o lumină complet nouă și inedită felul în care viața a apărut pe planeta noastră.

Într-un studiu publicat în „Angewandte Chemie”, aceștia au demonstrat că un compus simplu numit diamidofosfat (DAP), cel mai probabil prezent pe Terra înainte de apariția viații așa cum o știm, s-ar fi combinat cu frânturi AND minuscule cunoscute sub numele de deoxinucleotide, rezultând astfel structure AND primordiale mai complexe.

Descoperirea este cea mai recentă dintr-o serie care arată că posibilitatea ca ADN-ul și ARN-ul să fi apărut simultan dintr-o reacție chimică similară este una reală, iar primele molecule care s-au multiplicat – adică primele forme de viață de pe Terra – să fi rezultat din amestescul celor două.

Teoria ar putea conduce și la o serie de noi aplicații practice în domeniul chimiei și biologiei, dar semnificația sa principală este aceea că oferă un potențial răspuns la întrebarea primordială referitoare la apariția vieții pe Terra. În special, pavează drumul către studii mai extinse referitoare la felul în care un amestec de ADN și ARN a evoluat și s-a răspândit pe Pământ, punând bazele biologiei organismelor moderne.

„Descoperirea este un pas important către dezvoltarea unui model chimic detaliat asupra felului în care primele forme de viață au apărut pe Terra”, a declarat Ramanarayanan Krishnamurthy, autorul studiului și profesor de chimie la Scripps Research.

_________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: