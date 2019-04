Este una dintre cele mai importante vești pe care cercetătorii le-au dat despre satelitul natural al Pământului.

Potrivit specialiștilor de la NASA, există gheață pe Lună, iar asta este o veste uriașă.

Cercetătorii bănuiau de mult timp că satelitul natural al Pământului ar putea găzdui apa, iar acum acest lucru a fost confirmat. Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, scrie CNET.

Polii geografici Lunii nu sunt expuși la lumina Soarelui, iar temperaturile depășesc chiar și -260 grade Fahrenheit, adică -162 grade Celsius.

Folosind o tehnologie denumită Moon Mineralogy Mapper sau M3, un spectometru montat pe Chandrayaan-1 și lansat în 2008, experții NASA au reușit să identifice un an mai târziu existența apei, iar acum să confirme faptul că pe suprafața Lunii există și gheață.

Această confirmare este extrem de importantă în vederea unor misiunii viitoare realizate de NASA pe Lună, explică CNET. În acest fel, gheața ar putea fi folosită ca o resursă de către viitorii astronauți.

