Gaura neagră supermasivă care se află în centrul galaxiei Calea Lactee le-a arătat cercetătorilor că nu este doar un „monstru adormit”, aruncând în univers un jet de flăcări.

Cercetătorii NASA au descoperit evenimentul cu mare noroc, ținând cont de faptul că se întâmplă o dată la câteva mii de ani. Aceștia cred că are loc după ce gaura neagră absoarbe ceva de dimensiuni mari - precum un nor de gaz - înainte de a genera acest jet de material cosmic. Sagittarius A* se află în centrul galactic al galaxiei noastre și are o masă de 4,1 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui.

Noul studiu a fost coordonat de profesorul Gerald Cecil, de la Universitatea din California de Nord, care a pus împreună mai multe observații realizate pe multiple lungimi de undă, obținute de la o varietate de telescoape, la fel ca într-un puzzle. Datele au fost furnizate în principal de telescopul Hubble și telescopul Chandra, dar chiar și așa acestea nu au captat imagini și cu jetul de flăcări.

„Interpretarea acestei situații este că avem de a face cu un jet de material cosmic ce a fost împins în afară de gaura neagră în urmă cu circa 2000 de ani. Este o dovadă în plus că această structură cosmică ce are o masă de 4,1 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui nu este un monstru adormit, ci are activitate periodică, pe măsură e absoarbe gaze și stele”, au transmis specialiștii NASA.

__________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: