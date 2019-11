O imagine rară și extrem de spectaculoasă a fost surprinsă de camerele NASA. Planeta Mercur a trecut prin fața soarelui, iar specialiștii au reușit să filmeze acest moment la o calitate fantastică.

Acest eveniment spectaculos nu este foarte frecvent, iar următorul episod de acest fel se va mai produce abia peste 12 ani, în 2032.

America de Sud și Estul Americii de Nord au fost regiunile din care această perioadă de tranzit de 5 ore și jumătate a fost vizibilă complet, datorită vremii extrem de bune.

Lăsăm imaginile rare și cu adevărat speciale să vorbească de la sine.

Just a few more minutes in today's #MercuryTransit! Watch Mercury complete its journey across the Sun through the eyes of our Solar Dynamics Observatory satellite ➡️ https://t.co/5OFdcyOFJ8. SDO keeps a constant eye on the Sun, so it has a prime view for transits like this! ????☀️ pic.twitter.com/QuCxZL6u1X