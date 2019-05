Deși încă nu este sezonul verii, cercetătorii au putut observa banchiza de gheață care se topește accelerat și adevărate râuri care își făceau loc printre iceberguri.

Echipa era într-o misiune de analizare a schimbărilor în ceea ce privește masivele polare, al cărei punct central este Groenlanda, regiune care se află în pericol și care se topește mai repede decât oricare alta de peste 20 de ani.



@NASA #IceBridge ✈ observed surface melt north of Jakobshavn ????????

Meltwater is filling in the crevasses and ponding on the surface. ????????

While the blue water is breathtaking ????, the early onset of melt over Greenland is concerning for ???? pic.twitter.com/56g0bZDNDh