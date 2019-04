Puțini dintre noi își dau seama cât de dificil a fost proiectul Event Horizon și nu are rost să intrăm în detalii tehnice. Pe scurt însă, fotografierea găurii negre dintr-o galaxie îndepărtată este echivalentă, din punct de vedere al dificultăților tehnice, cu imortalizarea unui măr aflat pe suprafața Lunii, având la dispoziție doar camera unui smartphone.

Totuși, datorită unui algoritm special conceput de Katie Bouman, o programatoare de doar 29 de ani, acest lucru a devenit posibil.

Telescopul Event Horizon, care a reușit să obțină această fotografie istorică, este de fapt o rețea formată din 8 telescoape separate, situate în diferite zone ale lumii.

Aici intervine soluția găsită de Katie, care și-a început munca acum 3 ani, când abia absolvise Massachusetts Institute of Technology. Alături de o echipă de programatori, ea a lucrat la acest algoritm foarte avansat, care a transformat datele în imagini.

Astfel a putut lua naștere prima fotografie reală cu o gaură neagră uriașă, a cărei dimensiuni depăsește mărimea întregului nostru sistem solar.

Imaginile cu Katie, uluită și bucuroasă în momentul în care vede pentru prima data fotografia reconstituită de algoritmul conceput de ea, a devenit virală pe rețelele sociale.

Left: MIT computer scientist Katie Bouman w/stacks of hard drives of black hole image data.

Right: MIT computer scientist Margaret Hamilton w/the code she wrote that helped put a man on the moon.

(image credit @floragraham)#EHTblackhole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/Iv5PIc8IYd