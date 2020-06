Cercetatorii au descoperit un lac aflat in adancul oceanului, in Golful Mexic.

Descoperirea a fost facuta de o echipa de biologi coordonati de Erik Cordes, de la Universitatea Temple si publicat in revista Oceanography.

Acest lac, care se afla chiar pe fundul oceanului, a fost o mare surpriza pentru oamenii de stiinta. "Pare a fi ceva din alta lume. Cobori pe fundul oceanului si aici dai peste un lac sau un rau care pluteste", a declarat Cordes pentru Seeker.

Apa din lac este extrem de toxica. Este de cinci ori mai sarata ca apa din jurul ei si contine de asemenea cantitati foarte mari de metan si hidrogen sulfurat.

Animalele care inoata in acest lac mor imediat, iar aceeasi soarta ar avea-o si oamenii, daca ar face aceasta greseala.

Totusi, in aceste conditii extreme traiesc diferite specii de bacterii, viermi tubulari si crevete. Cercetatorii analizeaza tocmai aceste specii, care se pot dezvolta in conditii care, in mod normal, nu sunt propice pentru viata.

Ei pot intelege astfel cum ar putea arata formele de viata extraterestre, de pe alte planete, unde conditiile sunt extreme.