În anul 1870, Jules Verne publica faimosul său roman, „Două mii de leghe sub mări”, în care scria despre aventurile căpitanului Nemo, la bordul unui submarin care ajungea la Polul Sud printr-un ocean ascuns, aflat sub calota de gheață. Descoperiri recente arată însă că există într-adevăr un ocean sub calota glaciară din Antarctica.

Cercetătorii caută însă să înțeleagă modul în care acest ocean ascuns sub gheață se deplasează și influențează nivelul mărilor. Mai mult, oceanul are un rol important și în topirea calotei de gheață din Antarctica, un element foarte greu de prezis prin actualele modele care analizează încălzirea climei. Calota de gheață Ross este cea mai mare de pe planetă, acoperind 480.000 de kilometri pătrați. Sub această gheață se află un ocean, care se întinde însă până la 700 kilometri spre sud, fiind în mare parte încă neexplorat, scrie Craig Stevens, de la National Institute of Water and Atmospheric Research, în Live Science. Acest ocean care accentuează topirea gheții de deasupra, însă amploarea fenomenului este foarte greu de calculat, mai ales că ultimele studii arată că apa sărată și caldă a oceanului (de aproximativ 2 grade Celsius) se amestecă cu apa mai rece și dulce provenită din topirea gheții. Astfel, oceanul ascuns este format din mai multe straturi de apă, cu salinitate și temperaturi diferite. În anul 2017, cercetătorii au reușit să sape la o adâncime de 350 de metri, chiar în oceanul de sub gheață, ca să analizeze mostre de apă. Rezultatele sunt încă în lucru, dar au fost obținute deja noi informații importante. Astfel, cercetătorii au descoperit că oceanul subteran se comportă ca un estuar cu apă mai caldă, pe care gheața îl izolează de aerul foarte rece și de vântul puternic din Antarctica. Totuși, oceanul este ținut în adâncuri de mareele foarte puternice. Calota de gheață Ross nu este acum într-un pericol iminent de topire, dar dimensiunea ei uriașă îi îngrijorează pe cercetători. Studiile arată că o creștere a temperaturii medii atmosferice cu peste 2 grade Celsius va duce la prăbușirea în mare a unor ghețari din Antarctica. Cantitatea uriașă de gheață care va începe să plutească în ocean va provoca o creștere a nivelului mărilor cu până la 3 metri până în 2300. Din păcate însă, este prea puțin cunoscut efectul topirii ghețarilor asupra curenților marini și asupra salinității oceanelor.