Misiunea, care a împlinit deja un an și include un lander și un rover, are ca scop studierea acestei regiuni și realizarea de fotografii, care sunt apoi trimise spre Terra prin intermediul unei conexiuni prin satelit.

Acum, responsabilii misiunii Chang’e 4 au făcut publice câteva imaginii, din miile de fișiere obținut până în prezent. Unele dintre aceste cadre sunt obținute cu ajutorul unei camere panoramice.

Datorită modului în care Luna se rotește, în zona unde se află sonda Chang’e 4 este zi timp de 2 săptămâni și noapte timp de alte 2 săptămâni.

De aceea, instrumentele funcționează doar jumătate din timp, atunci când sunt în lumina soarelui și își pot încărca panourile solare. Apoi ele intră în repaus.

Până acum, roverul Yutu 2 a parcurs o distanță de 350 metri în interiorul craterului Von Karman, care are o lățime de 180 km. Yutu 2 și landerul Chang’e 4 sunt primele aparate făcute de om care au ajuns pe partea îndepărtată a Lunii.

China pregătește deja noua misiune pe Lună, Chang’e 5, care are ca scop colectarea unor mostre de sol lunar, care să fie aduse și analizate apoi pe Pământ, scrie Science Alert.



