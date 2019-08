Oamenii de știință au făcut o descoperire remarcabilă, care stătea „ascunsă” de 30 de ani în același loc. Aceștia au găsit indiciile într-o colecție care a fost expusă timp de trei decenii într-un muzeu din Africa de Sud.

Fosilele au fost identificate greșit drept aparținând unui Massospondylus, unul dintre primii dinozauri descoperiți, însă o analiză detaliată a scheletului de 200 de milioane de ani (care include și un craniu conservat aproape integral) i-a condus pe cercetători la concluzia că rămășițele nu doar că făceau parte dintr-o nouă specie, ci și dintr-o clasă nedescoperită până acum.

Denumită Ngwevu intloko, sintagmă care, în dialectul african Xhosa înseamnă „craniu cenușiu”, creatura măsoară aproximativ 4 metri și a cântărit, probabil, în jur de 300 de kilograme. Aceasta se deplasa folosindu-și membrele posterioare și avea un corp de formă aproape cilindrică, gât lung și subțire și un cranu mic și solid. Deși era în mare parte erbivor, se pare că Ngwevu se hrănea și cu animale mai mici, atunci când se ivea ocazia.

Citește și Cum va arăta lumea peste 30 de ani. Orașele care se vor schimba radical

Cercetătorul Paul Barrett și doctoranda Kimberly Chapelle, de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, au identificat noua specie, comparand oasele cu un eșantion selectat din celelalte specii aflate în muzeu. Fosila conservată aproape în întregime a fost descoperită în 1978, pe teritoriul unei ferme din Free State, Africa de Sud, și se află încă de atunci în colecția Evolutionary Studies Institute (ESI) din Johannesburg.

„Noi am avut suspiciuni referitoare la faptul că am putea avea de a face cu ceva nou și diferit. Mai ales în ceea ce privește craniul lui Ngwevu, care este mult mai lat și mai solid decât al lui Massospondylus”, a precizat Barrett pentru The Guardian.

Se pare că dinozaurul se afla la vârstă adultă atunci când a murit și ar fi avut aproximativ 10 ani. Ngwevu face parte din populația diversă a dinozaurilor erbivori timpurii.

„Acest dinozaur se ascundea chiar sub ochii noștri. L-am recunoscut prin revizuirea colecțiilor muzeului și prin realizarea de comparații detaliate între specimenele deja cunoscute. Se pare că exponatele, chiar dacă sunt intens studiate, au deseori potențialul de a ne surprinde și de a ne arăta noi specii”, a mai explicat cercetătorul.

Sursa foto: The Guardian / Kimberly Chapelle – Natural History Museum