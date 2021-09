Astronomii au descoperit o cavitate uriașă în spațiu și nu au încă o explicație clară cu privire la originea ei.

Vidul are forma unei sfere care se întinde pe o distanță de 500 de ani lumină și care se află între constelațiile Perseus și Taurus. Norii moleculari numiți după aceste constelații sunt cei care înconjoară cavitatea.

Totuși, în ciuda acestui fapt intrigant, oamenii de știință nu au reușit să definească exact felul în care s-a format cavitatea.

„Sute de stele se formează sau există deja la suprafața acestei bule gigantice. Avem două teorii: fie o supernovă s-a stins chiar în centrul acestei sfere și a proiectat gaz în regiunile exterioare, formând ceea ce numim acum Superstructura Perseus-Taurus, fie vidul a fost format de o serie de supernove care s-au succedat în zonă timp de milioane de ani”, a explicat Shmuel Bialy, cercetător la Institute for Theory and Computation (ITC) la Center for Astrophysics (CfA).

Oamenii de știință speculează că norii moleculari Perseus și Taurus nu sunt, de fapt, structuri separate în spațiu. În schimb, ambii par să fie formați din aceeași undă de șoc, generată de explozia unei supernove. „Acest lucru demonstrează că, atunci când o stea moare, supernova sa generează o întreagă serie de evenimente care ar putea, în final să ducă la nașterea unor noi stele”, a mai spus Bialy.

Astronomii au descoperit vidul atunci când analizau hărțile 3D ale formelor și dimensiunilor norilor moleculari apropiați. Aplicațiile au fost realizate utilizând date colectate de Gaia, un punct de observare lansat în spațiu de Agenția Spațială Europeană.

Harta este ea însăși o premieră: este pentru prima dată când noii moleculari au fost mapați în format 3D. Anterior, oamenii de știință s-au rezumat mai degrabă la imagini plate.

„Am observat acești nori de decenii întregi, dar nu am știut niciodată care sunt forma, adâncimea sau densitatea lor, cu adevărat. Nu era foarte siguri nici în privința distaței la care se aflau norii”, au mai spus cercetătorii. „Acum, însă, știm unde se află, cu o marjă de eroare de doar 1%, care ne permite astfel să observăm clar și vidul ce se află între cele două formațiuni”.

