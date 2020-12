Oamenii de știință au făcut o descoperire „extrem de îngrijorătoare” în legătură cu femeile însărcinate și compoziția placentei.

Pentru prima dată, aceștia au găsit particule de microplastic în placenta mai multor proaspete mame, în urma unui studiu care a urmărit identificarea substanțelor sintetice folosind mostre relativ mici de țesuturi.

Cercetarea s-a desfășurat în Italia, iar femeile nu au suferit niciun fel de complicații la naștere, efectul particulelor din plastic fiind încă necunoscut. Experții sugerează însă că plasticul ar putea determina o evoluție defectuoasă a sistemului imunitar al fătului.

„Prin prezența plasticului în organism, sistemul imunitar este dereglat. (...) Este ca și cum nou născutul ar fi un bebeluș cyborg ce nu are în componența organismului doar celule umane, ci un amestec de entități biologice și anorganice”, au spus oamenii de știință.

Aceștia au adăugat și că mamele au fost de-a dreptul șocate să afle acest lucru. Rezultatele cercetării au dovedit existența a 12 fragmente de microplastic în patru din șase placente ce au constituit subiectul studiului. Mai mult, doar 3% din întregul țesut a fost analizat, ceea ce înseamnă că particulele ar putea fi mult mai numeroase.

„Când am văzut pentru prima dată microplasticul am fost șocați”, au mai spus cercetătorii, citați de The Independent, care au precizat și că toate fragmentele identificate erau pigmentate, putând proveni de la vopseluri, adezivi, polimetri, cosmetice sau produse de igienă personală.

În organismul umane, celulele de microplastic pot declanșa răspunsuri locale din partea sistemului imunitar. De asemenea, acestea pot fi și purtătoarele altor chimicale, altor poluanți sau aditivi sintetici care pot avea efecte dăunătoare asupra omului.

„Din cauza rolului crucial al placentei în ceea ce privește dezvoltarea fătului, dar și de interfață între el și mediul exterior, prezența particulelor exogene din plastic, cu mare potențial dăunător, este o îngrijorare majoră”, au concluzionat cercetătorii.

