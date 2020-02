Recent, reprezentanții NASA au anunțat pe Twitter că Voyager 2 este nu doar stabilă, ci gata să-și reia misiunea pentru care a fost proiectată. Aceasta este „urmașa” lui Voyager 1, amble călătorind prin sistemul nostru solar și dincolo de el în ultimii 40 de ani. Informațiile furnizate de cele două au schimbat felul în care omenirea înțelege cosmosul și au oferit explicații aprofundate referitoare la spațiul intergalactic și la influența pe care o are Soarele asupra lumii noastre.

„Responsabilii cu această misiune au raportat că Voyager 2 continuă să fie stabilă, iar comunicațiile stabilite între Pământ și sonda spațială se mențin la un nivel optim. Aceasta și-a reluat misiunea de a colecta date științifice și echipa noastră de cercetători evaluează acum eficiența instrumentelor folosite”, a transmis NASA.

Good vibes! Voyager 2 continues to be stable, and communications between Earth and the spacecraft are fine.

My twin is back to taking science data, and the team at @NASAJPL is evaluating the health of the instruments following their brief shutoff. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD