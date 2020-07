Viața modernă este interesantă și plină de provocări, cu elemente care ne susțin confortul și activități care conectează comunități la nivel global. Dar, alături de avantaje, există și aspecte extrem de îngrijorătoare, iar unul dintre ele este poluarea. Aceasta poate apărea oriunde – atmosferă, sol, apă – și reprezintă o realitate cu efecte nocive pe termen mediu și mai ales lung, care dăunează atât naturii, cât și ființelor vii. Poluarea aerului este o problemă crucială pentru sănătatea publică, atât în țările industrializate, cât și în cele aflate în curs de dezvoltare. Acest tip de poluare a crescut exponențial cu trecerea anilor, fiind considerat de către OMS cel mai mare risc de mediu asupra omului. Ce conține aerul poluat? Prin definiție, poluarea atmosferică este acumularea de substanțe solide sau gazoase în concentrații variate, astfel încât să schimbe condițiile normale de mediu și să facă aerul mai puțin sănătos. Unele substanțe provin direct din surse diverse: industrii, mașini, arderea lemnului, etc; altele, însă, reprezintă rezultatul reacțiilor chimice formate în atmosferă. Printre cei mai cunoscuți poluanți se numără: Produșii de ardere – oxizi de carbon (monoxid și dioxid de carbon) și oxizi de azot Dioxidul de sulf Clorofluorocarburile – CFC Pulberile, măsurate în milimetri – PM 10 penetrează nasul și pot ajunge în faringe și laringe; PM 2,5 pot intra în bronhii; PM 0,1 pătrund în alveolele pulmonare și chiar în circuitul sangvin! Surse de poluare Când vorbim de proveniența efectivă a elementelor poluante, trebuie să luăm în calcul două categorii: sursele de exterior și cele de interior. În prima se încadrează traficul (automobilistic, aerian, naval), incendiile, industriile (inclusiv producția agricolă pe suprafețe mari și creșterea animalelor), sistemele de încălzire a clădirilor. Însă, și aerul din spațiile închise poate fi poluat, lucru cu atât mai grav cu cât ne petrecem aproximativ 80% din viață în interiorul unei clădiri, fie ea propria locuință sau locul de muncă. Și acolo pătrund elementele dăunătoare atmosferei, cărora li se adaugă substanțe ce provin din interiorul spațiului: materiale de construcții, vopseluri, lumânări aromate, șeminee, cuptoare, produse pentru curățenie, solvenți, fum de țigară etc. Bolile cauzate de poluare Deteriorarea aerului are, uneori, efecte iremediabile asupra sănătății. De pildă, îmbolnăvirile sistemului respirator lasă în urmă sensibilități, alergii, chiar complicații pe care trebuie să le ducem cu noi o viață întreagă. Dintre bolile cauzate de poluarea atmosferică amintim aici doar pe cele mai grave, tocmai pentru a atrage atenția asupra pericolului cauzat de aerul poluat: Patologii respiratorii – bronșite, pneumonii, tumori ale plămânilor Tromboze venoase profunde Afecțiuni cardiovasculare Probleme cu dezvoltarea fătului în timpul sarcinii Probleme de fertilitate masculină Tumori maligne (cancer) – piele, gură, gât, sân Remedii și soluții nepoluante Efectele poluării asupra persoanelor nu sunt exact aceleași, desigur. Ca în orice alt context, este foarte importantă și sensibilitatea individului, pornind, în primul rând, de la moștenirea genetică și ajungând la alimentație, stil de viață, obiceiuri. Este necesar să înțelegem că toate aceste boli pot fi prevenite reducând în primul rând propria amprentă negativă asupra aerului. Astfel, ar fi indicat să ne luptăm, spre exemplu, cu dependența de țigări, fiindcă ea poate îmbolnăvi atât pe fumător, cât și pe cei de lângă el. Mai mult, există remedii care pot reduce și chiar vindeca semnele unor afecțiuni specifice, precum simptomele bronșitei cronice , de exemplu. Acest lucru trebuie să ne sporească vigilența și atenția asupra sănătății, căci „paza bună trece primejdia rea”. Utilizarea tehnologiilor curate, reducerea expunerii la efectele nocive ale industriilor, dar și la fumatul pasiv reprezintă câteva dintre cele mai urgente acțiuni pe care suntem datori să le întreprindem în lupta împotriva factorilor de risc pentru mediu și pentru sănătatea noastră.