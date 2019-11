11.000 de oameni de știință din 153 de țări au declarat „stare de urgență climatică” și au avertizat că „o suferință umană fără precedent” este inevitabilă, dacă nu ne schimbăm radical modul de viață.

Aceștia au semnat o scrisoare comună, bazată pe principiile agreate global în 1979, în cadrul World Climate Conference de la Geneva, arătând că, deși în ultimele decenii au fost trase numeroase semnale de alarmă cu privire la necesitatea luării de măsuri, emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească.

„În ciuda a 40 de ani de negocieri mondiale majore, am continuat să ne dezvoltăm afacerile în același mod și am eșuat în ceea ce privește combaterea crizei”, a declarat William Ripple, profesor de ecologie la Oregon State University, citat de The Independent.

„Schimbările climatice se întâmplă chiar acum, mult mai repede decât se așteaptă chiar și oamenii de știință”, scrie în documentul publicat de BioScience.

Cercetătorii spun că au obligația morală de a „avertiza în clar omenirea referitor la orice amenințare cu potențial catastrofic, exact așa cum o percep”: „clar și fără echivoc, planeta Pământ se află în fața unei urgențe climatice”, arată aceștia.

Cu toate că există și unii indicatori considerați pozitivi, precum scăderea ratei natalității sau utilizarea energiei din surse regenerabile, cei mai mulți factori sugerează că populația se îndreaptă foarte rapid în direcția greșită.

Involuțiile se referă la creșterea consumului de carne, a călătoriilor aviatice, defișările masive și creșterea emisiilor de carbon, la nivel mondial. Oamenii de știință susțin că au făcut publice îngrijorările lor pentru ca publicul să înțeleagă „anvergura crizei, să monitorizeze progresele și să realinieze prioritățile pentru încetinirea mutațiilor climatice”. Ar fi nevoie, însă, de transformări majore în ceea ce privește întreaga societate.

Scrisoarea listează șase obiective cruciale: înlocuirea combustibililor fosili, reducerea poluanților precum metanul, refacerea și protejarea ecosistemelor naturale, diminuarea consumului de carne, convertirea economiei la una care funcționează fără carbon și stabilizarea creșterii populației.

„Temperatura globală, încălzirea apelor oceanice, condițiile meteorologice extreme, aciditatea oceanică și a regiunilor de coastă, toate sunt în creștere”, a mai spus Ripple, adăugând că, deși lucrurile sunt într-un stadiu grav, există măsuri pe care omenirea le poate lua pentru a reduce efectele care se prefigurează a fi devastatoare.