Nivelul crescut al mărilor și oceanelor va afecta, până în 2050, de trei ori mai mulți oameni decât arătau estimările inițiale, demonstrează un nou studiu. Astfel, unele dintre cele mai mari orașe ar putea fi șterse de pe fața Pământului.

O echipă de cercetători din cadrul Climate Central, o organizație științifică americană, a dezvoltat o metodă mai precisă de a calcula efectele creșterii nivelului apelor la nivel global, bazându-se pe imagini din satelit care arată evoluția apelor continentale și au descoperit că toate cifrele vehiculate anterior au fost mult prea optimiste. Potrivit concluziilor la care au ajuns, 150 de milioane de oameni locuiesc acum pe porțiuni de uscat ce până la jumătatea secolului vor ajunge sub nivelul mării, informează jurnaliștii The New York Times.

Una dintre regiunile aflate în pericol iminent este sudul Vietnamului, o zonă în care locuiesc peste 20 de milioane de persoane, adică aproximativ un sfert din populația țării. Potrivit studiului, mare parte din Ho Chi Minh, centru economic al națiunii, va dispărea până în 2050, iar asta fără a ține cont de alte fenomene care au și ele un impact puternic, precum cel de eroziune a solului.

În Thailanda, peste 10% din populație locuiește acum pe un teritoriu care va fi inundate până în 2050, comparativ cu estimarea anterioară de doar 1%. Capitala Bangkok se află, în mod special, în pericol. Și în regiunea Shanghai apele amenință metropola, dar și alte orașe din jurul acesteia.

De asemenea, mare parte din orașul Mumbai ar putea dispărea sub apă, cel mai vulnerabil fiind centrul istoric. Astfel, evenimentele ar putea aduce cu sine și distrugerea unei părți importante a patrimoniului cultural mondial. Este și cazul orașului Alexandria, din Egipt, fondat de Alexandru cel Mare în jurul anului 330 î. Hr.

Totuși, aceste noi descoperiri nu înseamnă neapărat că zonele amenințate vor dispărea sub apă. Noile date arată că, în present, există deja 110 milioane de oameni care locuiesc în regiuni situate sub nivelul mării, iar asta datorită măsurilor eficiente luate de autorități. Concluzia este că orașele trebuie să investească masiv în baraje și sisteme de protecție.