Păsările au o abilitate misterioasă pe care niciun alt animal nu o are, iar cercetătorii au reprodus în laborator reacțiile care o determină.

Pentru prima dată, oamenii de știință au reușit să observe direct o reacție cheie, despre care se crede că se află în spatele simțului păsărilor și al altor creaturi de a se orienta în funcție de polii Pământului.

Aceasta este o dovadă a faptului că efectele fizicii cuantice afectează în mod direct reacțiile biochimice la nivel celular – o ipoteză pe care cercetătorii au formulat-o de multă vreme, dar pe care nu au văzut-o niciodată manifestându-se efectiv.

Folosind un microscop extrem de sensibil la oscilațiile de lumină, o echipă de la Universitatea din Tokyo a observat o cultură de celule umane care a fost stimulată să interacționeze cu un material special sensibil la lumină răspunzând pentru prima dată în mod dinamic la schimbările câmpului magnetic.

Schimbarea pe care specialiștii au observat-o în laborator se potrivește cu situația în care un efect cuantic ar fi produs reacția de iluminare.

„Nu am modificat și nici nu am adăugat nimic la aceste celule. Credem că avem dovezi solide, că am observat un proces cuantic pur care afectează activitatea chimică la nivel celular”, a transmis biofizicianul Jonathan Woodward.

Deși există mai multe ipoteze referitoare la felul în care celulele reacționează la câmpurile magnetice, mulți cercetători cred că abilitatea aceasta se datorează unei reacții cuantice unice care implică fotoreceptori numiți criptocromi. Aceștia se găsesc în celulele multor specii implicate în reglarea ritmului circadian, specii de păsări migratoare, câini, dar și alte animale despre care se spune că au abilitatea misterioasă de a detecta câmpurile magnetice.

De fapt, deși mulți dintre noi nu pot vedea aceste câmpuri magnetice, chiar și celulele noastre conțin aceste formațiuni biologice. Și există dovezi potrivit cărora oamenii sunt capabili să detecteze magnetismul Pământului, chiar dacă nu conștient.

O concluzie interesantă a studiului ar putea fi aceea că până și câmpurile magnetice slabe ne afectează, indirect, procesele biologice. Până la investigații mai aprofundate, însă, rămâne abilitatea păsărilor de a se baza pe magnetosferă pentru a-și găsi direcția, ele fiind singurele vietăți care pot face asta, deși o înclinație au și peștii, viermii, insectele și alte câteva mamifere.

Cercetările în acest domeniu merg, însă, mai departe, mai ales că această abilitate ciudată a unor animale de a-și ghida comportamentul după lumea cuantică mai poate fi studiat mult timp de acum înainte.

