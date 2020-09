Schimbările climatice se acutizează de la an la an, scrie The Guardian, care a publicat cel mai recente date privind încălzirea globală ale Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) din Statele Unite.

Anul 2020 a venit la pachet cu cea mai caldă vară înregistrată vreodată în emisfera nordică, potrivit oamenilor de știință americani. Astfel, în lunile iunie, iulie și august din acest an în această zonă a Terrei s-au înregistrat temperaturi cu 1,17 grade Celsius mai mari decât media secolului XX, potrivit NOAA. Totodată, luna august 2020 a fost a doua cea mai caldă lună august din istoria planetei noastre. Schimbările climatice cauzate de om afectează diferit diverse zone ale planetei. Spre exemplu, în nordul Rusiei temperaturile au fost cu cel puțin 2 grade peste medie, la fel ca în cazul nord-vestului și sud-vestului Statelor Unite. În Europa, Asia și Caraibe a fost înregistrată cea mai caldă perioada ianuarie-august din istorie. Sursă foto: Shutterstock

Urmărește emisiunile tale preferate pe protvplus.ro: