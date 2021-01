Cercetând structura moleculară a sticlei, oamenii de știință au descoperit întâmplător o nouă stare a materiei: sticla lichidă.

În cadrul experimentului, cercetătorii au folosit particule eliptice, în loc de particule cu formă sferică.

Astfel, noile particule au avut un comportament diferit, iar materia rezultată, în loc să fie solidă, a devenit lichidă, precizează profesorul Andreas Zumbusch, de la Universitatea din Konstanz.

Concret, această nouă stare a materiei se află la granița între solid și coloid (cum este gelul), iar în cadrul experimentului au fost utilizate particule microscopice mai mari ca atomii și moleculele, care sunt mai ușor de analizat: coloizi amestecați cu un solvent.

Acești coloizi, care formează sticla lichidă, se pot mișca, dar nu se pot roti, de aceea formează aglomerări de particule cu orientări similare, care se obstrucționează unele pe altele în interiorul materialului.

Studiile teoretice asupra sticlei lichide au început în urmă cu aproximativ 20 de ani. Acesta este însă prima dovadă concretă privind existența acestei stări a materiei, iar descoperirea are un rol important pentru cercetările privind știința materialelor.

Noul studiu îi va ajuta pe specialiști să înțeleagă mai bine cum se formează sticla obișnuită, care are o structură deosebită.

Cercetarea a fost publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.



