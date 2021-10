Pandemia i-a determinat pe cercetători să producă roboți medicali tot mai avansați pentru a îngriji bolnavii, în timp ce evoluția nanotehnologiei va aduce progrese importante în tratarea cancerului și altor boli considerate acum incurabile.

Știința și tehnologia avansează într-un ritm din ce în ce mai accelerat, iar aplicațiile în domeniul medical devin o prioritate, mai ales în contextul pandemiei care a provocat deja atâtea victime.

Totodată, progresele importante obținute prin studii privind tratamentul personalizat al unor boli grave, incurabile, dau speranțe. Nu se va descoperi probabil o „pastilă minune”, care să vindece orice afecțiune, dar medicina viitorului s-ar putea baza pe nanoboți care, introduși în organismul pacienților, vor descoperi imediat orice anomalie și vor putea administra rapid și sigur tratamentul necesar.

Pandemia COVID-19 impulsionează producția de roboți medicali



Compania Hanson Robotics din Hong Kong vrea să înceapă producția de serie pentru robotul medical Grace, o versiune mai avansată a deja faimosul android Sophia. Grace îndeplinește sarcinile unei asistente, îngrijind pacienții bolnavi de COVID-19.

Agenția Reuters a publicat deja o înregistrare video cu noul model de robot medical, care poate lua temperatura pacienților, dar și socializează cu ei, aspect foarte important pentru persoanele aflate în izolare sau carantină. Grace cunoaște limbile engleză, mandarină și cantoneză și reacționează prin expresii faciale similare oamenilor.

Hanson Robotics vrea ca modelul Grace să fie tot mai folosit în spitalele din Asia, pentru a mai lua astfel din presiunea pusă asupra personalului medical, din cauza numărului foarte mare de bolnavi de COVID. Chiar dacă acum costul unui robot precum Grace este similar unei mașini de lux, după ce vor fi produse mii de asemenea exemplare, achiziționarea unui robot medical va deveni tot mai accesibilă.

Deocamdată, un spital în care bolnavii sunt tratați numai de androizi medicali rămâne o idee din filmele SF, însă viitorului nu este chiar așa departe cum pare a fi. Scriitorul G.P. Ermin, autorul romanului science-fiction „Evanghelia după Crist 2.0”, în care personajul principal este chiar un robot medical (medbot), crede că evoluția medicinei va fi una surprinzătoare și, în timp, va duce la înlocuirea medicilor cu forme de inteligență artificială: „În opinia mea, omul va fi înlocuit de boți în aproape orice domeniu. (...) Medicina nu va rămâne-n urmă, dimpotrivă, cred că de la un moment dat o va lua înaintea celorlalte. (...) Omul este fallible, poate greși oricând. Ipoteza unei greșeli va fi mai puțin probabilă în cazul medboților. Să nu uităm, deja există medboți mai avansați decât Grace. Iar în ziua de azi nu cred că ne mai găsim în parametrii Legii lui Moore, acea teză a fost depășită, tehnologia avansează în salturi de neconceput cu doar o generație în urmă. Prin urmare, aș zice că întrebarea nu este dacă oamenii vor fi înlocuiți de medboți, ci mai degrabă când. Iar acest când ar putea fi right around the corner.”

Nanoboții vor face adevărate „vindecări miraculoase”



Nanoboții sunt dispozitive microscopice, cu dimensiune de doar câțiva nanometri, putând astfel ajunge în organismul oamenilor, printr-o pastilă sau o simplă injecție. Odată pătrunși în circuitul sanguin, ei vor putea diagnostica boli grave și vor administra medicamentele necesare pentru a elimina o tumoare canceroasă sau pentru a debloca o arteră îngustată, prevenind astfel un atac de cord. Cel puțin aceasta este intenția cercetătorilor, iar medicina viitorului s-ar putea baza pe asemenea inovații.

Una dintre primele reușite importante în domeniul nanotehnologiei a avut loc în 1998, când a fost creată o globulă roșie artificială, din diamant, care putea transporta de peste 200 de ori mai multe oxigen spre țesuturi, comparativ cu globulele de sânge normale. În prezent, oamenii de știință susțin că pot controla asemenea nanoboți pentru a descoperi și trata diferite afecțiuni, dar testele realizate până acum s-au făcut doar pe cobai, scrie Discover Magazine.

Nu peste mult timp însă, asemenea tratamente ar putea deveni obișnuite, mai ales pentru cancer. Nanoboții ar putea identifica și distruge doar celulele canceroase, fără efectele secundare neplăcute pe care le au substanțele folosite în prezent. Interesul și investițiile în domeniul nanotehnologiei sunt tot mai serioase, iar această industrie de nișă ar putea ajunge la uriașa valoare de peste 8 miliarde de dolari până în 2025, potrivit AzoNano.com.

Desigur, în momentul în care vor putea fi folosite în siguranță, tratamentele medicale bazate pe nanoboți nu vor fi accesibile pentru oricine: la început, doar oamenii foarte bogați se vor putea bucura de avantajele noilor tehnologii, așa cum se întâmplă de altfel și acum, cu diferite inovații. De altfel, acest fenomen a fost deja anticipat de autorii de SF, care și-au imaginat o societate distopică, în care doar cei favorizați au șansa la sănătate și viață îndelungată.

Scriitorul G.P. Ermin: „Granzi ai literaturii SF, precum Frederik Pohl, au abordat această temă, soluția fiind Medicala Integrală (o soluție medicală completă, pusă la dispoziția celor mai bogați oameni de pe Pământ, care deveneau, mulțumita ei, nemuritori) sau variațiuni pe această temă. Alți autori de SF au anticipat că medicina va ajunge la asemenea performanțe încât va fi în măsură să readucă oamenii morți la viață. Altfel formulat, ceea ce acum 2.000 de ani era pus pe seama miracolului, a divinului, nu peste multă vreme va fi în mod corect atribuit științei. Cum vor beneficia oamenii, ca civilizație, de aceste vârfuri tehnologice? Nu știu, însă nu cred ca ele vor fi la dispoziția oricui, cel puțin nu de la bun început.”

Rămâne de văzut când vor deveni realitate tratamentele cu nanoboți, cât timp va dura aprobarea lor și, desigur, cât de scumpe vor fi în primă fază. Dar, așa cum telefoanele mobile și mașinile electrice au fost la început produse exclusiviste, iar în scurt timp au intrat în producția de serie, probabil că acest traseu firesc va fi urmat și de inovațiile în domeniul medical.



Articol de Roxana Ruscior



