Simptomele severe de coronavirus sunt mai frecvente în cazul unor oameni care au niște caracteristici genetice particulare.

Pe scurt, persoanele care au gene neanderthaliene sunt expuse unor riscuri mai mari, arată un nou studiu. Această trăsătură genetică este prezentă și la oamenii moderni, pentru că strămoșii noștri s-au împerecheat cu neanderthalienii în urmă cu 60.000 de ani, arată cercetătorii.

Astfel, cei care au această catenă de ADN localizată pe cromozomul 3 sunt de până la 3 ori mai susceptibili la ventilație artificială, în cazul în care contractează virusul. Într-un studiu realizat pe 3.199 de pacienți din Italia și Spania, oamenii de știință au reușit să coreleze această caracteristică și formele grave ale bolii.

„Riscul este crescut cu 60-70% dacă genele tale conțin ADN-ul strămoșilor neanderthalieni”, a declarat Hugo Zeberg, de la Karolinska Institutet din Suedia. Gena a fost descoperită pentru prima dată la un om neanderthal din Croația care a trăit în urmă cu 50.000 de ani și poate fi găsită și astăzi în ADN-ul oamenilor moderni.

Omul din Neanderthal, ruda primitivă a ființelor umane de astăzi, a existat pe Terra timp de aproape 100.000 de ani și o lungă perioadă a coexistat cu oamenii moderni, înainte să dispară total, acum 40.000 de ani.

În acest moment nu se știe încă de ce gena este asociată cu un risc crescut de agravare a bolii, iar cercetătorii sunt de părere că motivul trebuie investigat cât mai rapid posibil.

„Este uimitor faptul că o genă moștenită de la neanderthalieni are astfel de consecințe tragice în timpu pandemiei”, a spus și profesorul Svante Paabo de la Okinawa Institute of Science and Technology.

Totuși, oamenii de știință notează că există și alți factori care ar putea influența predispoziția unei persoane de a avea o reacție severă la coronavirus, inclusiv vârsta și alte probleme de sănătate. Dintre factorii genetici, însă, acesta este cel mai puternic, au mai spus specialiștii.

