Descoperirea unui nou craniu care datează de mai bine de 140.000 de ani ar putea schimba fundamental felul în care ne raportăm la evoluția omenirii, spun cercetătorii.

Un craniu care s-a conservat aproape perfect timp de mai bine de 140.000 de ani în nord-estul Chinei reprezintă o nouă specie umană antică, mai strâns înrudită cu omul modern chiar și decât Neanderthalienii - iar acest lucru ar putea schimba radical înțelegerea noastră referitoare la felul în care au evoluat oamenii. Acesta a aparținut unui mascul cu o vârstă de aproximativ 50 de ani și cu un creier foarte bine dezvoltat. Cu toate că avea o formă a feței destul de primitivă, pomeții, în mod special, îl fac să semene cu omul modern mult mai bine decât alți membrii ale arborelui genealogic uman.

Echipa de cercetare a coroborat specimenul cu alte descoperiri ale unor fosile, realizate tot pe teritoriu chinez, iar denumirea actuală a speciei este Homo longi sau „Omul Dragon”, cu referire la regiunea în care au fost făcute descoperirile.

Craniul din Harbin a fost găsit inițial în 1933, în orașul cu același nume, dar a fost ascuns, se pare, timp de 85 de ani - pentru a-l proteja de armata japoneză. Ulterior a fost dezgropat și i-a fost oferit lui Ji Qiang, profesor la Hebei GEO University, în 2018.

„Conform analizelor noastre, grupul Harbin este mult mai strâns conectat cu Homo sapiens decât Neanderthalienii. Asta înseamnă că împărtășim un strămoș comun care a trăit într-o dată mai recentă decât omul din Neanderthal”, a spus pentru AFP Chris Stringer, de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Descoperirile au fost publicate sub forma a trei studii, în revista The Innovation. Craniul are cel puțin 146.000 de ani vechime, ceea ce îl poziționează în Pleistocenul Mijlociu. „În vreme ce dovedește trăsături arhaice tipice, craniul din Harbim are o combinație de trăsături primitive și caracteristici derivate care îl diferențiază de alte specii Homo descoperite anterior”, a mai spus unul dintre coordonatorii studiului.

Cel mai probabil, „Omul Dragon” a trăit într-o zonă împădurită, ca parte a unei mici comunități.

„Populația era alcătuită din vânători-culegători, trăind din cultivarea pământului. Având în vedere temperaturile din zona Harbin, se pare că această specie s-ar fi confruntat cu un ger și mai puternic decât cel îndurat de Neanderthalieni”. Astfel, echipa este de părere că Homo longi ar fi fost foarte bine adaptat fizic la condiții dure și că s-ar fi putut răspândi fără probleme pe teritoriul Asiei.

Oamenii de știință au identificat mai bine de 600 de trăsături specifice, pe care le-au introdus într-un model computerizat, pe baza căruia au realizat milioane de simulări pentru a determina istoria evoluționistă și relațiile dintre diferite specii.

„Toate acestea sugerează că omul din Harbin și alte fosile descoperite în China formează o a doua mare specie umană, alături de Neanderthalieni și de Homo sapiens”, au mai explicat specialiștii.

Oricum ar fi, secvențierea genetică la care vor recurge cercetătorii ne va ajuta ca, în timp, să clarificăm aceste dileme referitoare la evoluția oamenilor.

