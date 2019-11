Cel puțin asta susține omul de știință Jessie Christiansen, angajată NASA, care a folosit o animație pentru a arăta cât de mult a durat era dinozaurilor și, prin comparație, cât de scurtă este perioada încă dominată de ființele umane, urmărind mișcarea sistemului nostru solar prin galaxia Calea Lactee.

Soarele orbitează centrul Galaxiei și realizează o rotație completă la fiecare 250 de milioane de ani. Așadar, animația cercetătorului arată că ultima dată când Sistemul Solar s-a aflat în actuala poziție pe care o ocupă în cadrul Galaxiei a fost în timpul așa numitei perioade Triasic, atunci când dinozaurii abia începeau să apară. Pe scurt, dinozaurii se aflau pe Terra când planeta era situată într-o cu totul altă parte a Căii Lactee.

Ideea a apărut atunci când cercetătorul se afla la o petrecere alături de colegii săi, iar toată lumea a fost șocată atunci când a menționat că Sistemul Solar se afla în altă parte a galaxiei în perioada apariției dinozaurilor.

„A fost pentru prima dată când am realizat că aceste repere temporale se potrivesc perfect împreună. Apoi mi-a venit ideea de a corela evoluția dinozaurilor cu rotația galaxiei noastre”, a declarat Christiansen pentru Business Insider, citată de Science Alert.

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.

Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy? pic.twitter.com/ngGCAu0fYU