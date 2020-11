Oamenii de știință lucrează la încă un experiment extrem de controversat, prin care distopia „Planeta Maimuțelor” devine din ce în ce mai aproape de realitate.

Aceștia au implantat celule umane în creierele maimuțelor pentru a le face să crească și să dezvolte mai multe circumvoluțiuni, totul într-un experiment controversat care a intrigat întreaga comunitate științifică.

Experții au ajuns la concluzia că integrarea genei cunoscute sub denumirea ARHGAP11B, a determinat formarea unui neocortex mai mare în cazul fetușilor primatelor. Neocortexul este stratul cerebral exterior responsabil pentru dezvoltarea raționamentului, a limbajului, a conștiinței, dar și a altor funcții importante.

Gena ARHGAP11B, care este regăsită la oameni, dar nu și la primatele non-umane sau la alte mamifere, a determinat ca, din celulele stem ale maimuțelor să se formeze și mai multe, mărindu-se astfel dimensiunea creierului.

Creierele maimuțelor care au fost astfel modificate au fost analizate, constatându-se că acestea au dezvoltat circumvoluțiuni similare cu cele umane – precum girus și sulci – definitorii pentru creierul uman, rezultat al evoluționismului care determină o suprafața crescută de desfășurare a neuronilor. Pentru mulți oameni, experimentul evocă evenimentele din distopia „Planeta Maimuțelor”, acolo unde primate modificate genetic încep un război împotriva umanității.

Oamenii de știință au realizat acest experiment pe șapte fetuși de primate, iar totul s-a petrecut în mediul intrauterin, concluziile fiind trase în ziua 102 a gestației, după realizarea unor operații de cezariană.

„Am descoperit că, într-adevăr, neocortexul era mărit comparativ cu creierul unui fetus normal, iar suprafața cerebrală avea mai multe circumvoluțiuni. Am descoperit, de asemenea, și un număr crescut de neuroni superiori, de tipul celor care au avut un rol în evoluția primatelor”, a declarat Michael Heide, autorul studiului și cercetător la Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (MPI-CBG), citat de Daily Mail. Pentru comparație, neocortexul uman este de aproximativ trei ori mai mare decât cel al „rudelor” noastre cele mai apropiate, cimpanzeii.

„Am realizat acest experiment doar pe fetuși, fără să le permitem să fie născuți, tocmai pentru că am anticipat faptul că implantarea acestei gene specific umane va afecta dezvoltarea neocortexului primatelor”, au mai spus cercetătorii.

