Dacă această imagine concept, realizată de designerul Parker Ortolani, este aproape de modelul real, atunci noul gadget va fi cu aproape 20% mai mic decât versiunea anterioară, iPad mini 5, lansată anul trecut.

Astfel, va avea dimensiuni atât de reduse încât va putea fi ținut lejer cu o singură mână. Mai exact, ecranul dispozitivul va fi tot de 7,9 inci, dar marginile vor fi extrem de subțiri, pentru a obține un gadget cu ecran edge-to-edge, scrie Daily Mail.

De asemenea, iPad mini 6 va fi compatibil cu Apple Pencil 2, soluție ideală pentru designeri și graficieni.

Mai mult, tableta va avea senzor de recunoaștere facială Face ID în loc de tradiționalul Touch ID.

Această este însă doar concepția unui designer, Parker Ortolani, despre cum va arăta noul dispozitiv. Este posibil ca modelul real să fie mult diferit.

more of the teeny tiny iPad mini concept pic.twitter.com/cjPzIDLHo4