La Samsung, inovația a fost întotdeauna ghidată de misiunea noastră de a echipa utilizatorii cu tehnologia de care au nevoie pentru a prospera într-o lume în continuă schimbare. Iar aceasta nu a prezentat niciodată o importanță mai mare ca în prezent, deoarece oamenii din întreaga lume caută noi modalități de a rămâne productivi, conectați și relaxați în această nouă eră agitată.

Cu Galaxy Tab S7 și S7+, Samsung vă oferă o tabletă compatibilă 5G , cu un display generos, echipat cu toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă spori creativitatea, a vă destinde și a vă conduce productivitatea la nivelul următor.

Prevăzute cu funcții de ultimă generație și integrate perfect în ecosistemul Galaxy, Galaxy Tab S7 și S7+ sunt concepute pentru a vă susține în toate activitățile desfășurate – muncă, joacă și tot ce prezintă importanță pentru dvs. Dispunând de un S Pen nou și îmbunătățit, un display uimitor și o suită de caracteristici pentru a vă sprijini creativitatea, aceste tablete oferă o multitudine de funcții pentru a vă aduce ideile la viață. Procesarea puternică, tastatura extinsă și versiunile actualizate ale Samsung DeX vă permit să lucrați mai mult într-un timp mai scurt printr-o experiență asemănătoare cu cea a unui PC. Cu conectivitatea 5G ultra-rapidă, vă puteți bucura de jocuri mobile neîntrerupte și de streaming de înaltă calitate.

Un dispozitiv puternic pentru muncă

Cu toții avem propriile preferințe privind modul în care lucrăm și studiem, iar dispozitivele noastre ar trebui să ne permită să realizăm mai mult așa cum ne dorim. Cu Galaxy Tab S7 și S7+, puteți experimenta un mod mai inteligent și mai ușor prin care să vă îndepliniți sarcinile zilnice, oriunde și oricând doriți.

Caracteristicile de productivitate fără egal ale tabletelor Galaxy Tab S7 și S7+ sunt alimentate prin intermediul celui mai recent procesor de ultimă generație. Procesoarele CPU, GPU și NPU oferă performanțe îmbunătățite, asigurându-se că multi-tasking-ul și videoconferințele funcționează în parametri optimi atunci când lucrați, vă relaxați cu un joc de streaming de înaltă calitate sau petreceți timp cu prietenii după muncă. Acum toate acestea sunt mai ușor de făcut ca niciodată.

Bazându-se pe aproape un deceniu de design și inovație tehnică, Galaxy Tab S7 și S7+ vin cu un S Pen îmbunătățit direct în cutie. Conceput cu un design rotunjit și un vârf alungit, S Pen-ul oferă o experiență naturală de scriere și desen. Combinată cu rata de reîmprospătare a ecranului de până la 120 Hz, cea mai mare îmbunătățire a S Pen-ului de până acum este redată de gradul ridicat de sensibilitate , care reduce semnificativ decalajul, permițându-vă să scrieți cu aceeași precizie și acuratețe ca atunci când luați notițe în timpul unui apel important.

Noul Samsung Notes este un coechipier puternic pentru S Pen-ul actualizat. Creșteți ritmul de a vă lua notițe prin import și adnotare în PDF, precum și prin posibilitatea de a scrie, tasta și desena în același fișier. Samsung Notes dispune și de marcaj audio, care vă permite să înregistrați prelegeri sau diverse întâlniri de business în timp ce luați notițe, apoi le puteți sincroniza împreună. Parcurgeți cu ușurință înregistrările audio lungi selectând o anumită propoziție pe care doriți să o ascultați, iar aplicația vă va reda automat pasajul audio corespunzător. Cu funcția de sincronizare Samsung Notes, puteți accesa și gestiona rapid aplicația Samsung Notes de pe computerul sau dispozitivul dvs. Samsung Galaxy Note20. Dacă nu aveți tableta la îndemână, dar aveți inspirație în acel moment, puteți nota cu ușurință ideile pe Galaxy Note20 și să continuați din același punct unde ați rămas atunci când reveniți acasă la Galaxy Tab S7 și Tab S7+.

Astăzi, pe măsură ce jonglăm între schițe, apeluri și foi de calcul la o notificare de moment, multi-tasking-ul este esențial. Fereastra multi-activă îmbunătățită de pe Galaxy Tab S7 și S7+ vă permite acum să deschideți și să rulați până la trei aplicații simultan, astfel încât să puteți prelua apeluri video, să vă monitorizați e-mailurile și să luați notițe în mod simultan. Cu funcția App Pair, puteți asocia chiar și trei aplicații pentru a se deschide simultan, pentru a economisi timp atunci când vă grăbiți. Galaxy Tab S7 și S7+ vin de asemenea cu un ecran edge, similar cu funcția de pe smartphone-urile Galaxy, oferind acces rapid la cele mai utilizate aplicații.

Dacă doriți să experimentați o interfață asemănătoare cu cea a PC-ului direct pe tabletă, puteți utiliza aplicația Samsung DeX îmbunătățită îmbinată cu tastatura versatilă Book Cover Keyboard . Această tastatură modernizată este dotată cu o linie suplimentară de taste funcționale intuitive , un touchpad mai mare și mai multe unghiuri noi, astfel încât să puteți scrie, tasta și schița confortabil atunci când sunteți în apropierea unui birou. Cel mai recent One UI aduce o bară de activități simplificată pentru Samsung DeX. Cu adăugarea de suport pentru funcția de zoom a ecranului și opțiunile de dimensionare a fontului, puteți personaliza aplicația Samsung DeX în funcție de preferințele dvs. După ce ați mutat o fereastră la dreapta sau la stânga ecranului, aplicațiile dvs. cel mai recent utilizate apar astfel încât să puteți alege și deschide rapid instrumentul preferat. Dacă aveți de ținut o prezentare unui grup de persoane, puteți conecta wireless tableta la televizoarele compatibile .

Lucrând pe sisteme de operare diferite nu a fost niciodată mai convenabilă ca până acum cu Galaxy Tab S7 și S7+. Parteneriatul strâns al Samsung cu Microsoft aduce avantaje mari utilizatorilor de dispozitive Galaxy. Sincronizați rapid Samsung Notes cu Microsoft OneNote și Outlook, astfel încât nu veți rata nici măcar o singură idee notată pe Galaxy Note20 în timp ce lucrați pe Galaxy Tab S7 și S7+ .

Peste un milion de aplicații sunt optimizate pentru tabletele Android, oferindu-vă o mulțime de opțiuni atunci când căutați aplicația perfectă pentru nevoile dvs.

Dispozitivul ideal pentru relaxare

Crește-ți timpul de relaxare, îmbogățește-l cu experiențe plăcute și dezlănțuie-ți creativitatea cu noile funcții de petrecere a timpului liber de pe Galaxy Tab S7 și S7+.

Galaxy Tab S7 are un display TFT LTPS de 11”, iar Tab S7+ dispune de un display unic super AMOLED de 12,4” – deopotrivă, ambele sunt capabile sa redea imagine cu aspect de 16:10. Difuzoarele AKG împreună cu aceste display-uri oferă o experiență cinematică imersivă. Display-urile certificate SGS de pe Galaxy Tab S7 și S7+ sunt confortabile pentru ochi, cu emisii reduse de lumină albastră, așa că nu vă veți simți niciodată încordat după un film lung. Cu o rată de reîmprospătare de până la 120Hz, vă puteți bucura de o navigare neîntreruptă prin rețelele de socializare. Pe lângă faptul că tabletele dispun de o baterie inteligentă care își adaptează puterea în funcție de activitatea dvs., Galaxy Tab S7 și S7+ vă pot ajuta să faceți stream online, să vă jucați și să creați fără a fi conectat la priză.

Galaxy Tab S7 și S7+ vă facilitează relaxarea, punându-vă la dispoziție aplicațiile de divertisment premium disponibile pe tablete. Tabletele vin cu patru luni de YouTube Premium gratuit, astfel încât să vă puteți bucura de conținut neîntrerupt pe YouTube, fără publicitate offline și în fundal. De asemenea, veți putea accesa conținutul preferat de Netflix instantaneu atunci când căutați cu Finder. De asemenea, puteți descoperi muzică nouă pe Spotify prin Finder și puteți seta melodiile din aplicație ca alarmă.

Indiferent dacă sunteți un creator de conținut profesionist sau pur și simplu vă place să desenați atunci când alegeți să vă relaxați, Galaxy Tab S7 și S7+ dispun de toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă exprima pe deplin. Pur și simplu luați S Pen-ul în mână și lăsați-vă imaginația să curgă sălbatic în aplicațiile de creativitate populare.

Disponibilă pentru prima dată pe o tabletă Android, aplicația de desen Clip Studio Paint este platforma preferată a artiștilor digitali și vine preinstalată pe Galaxy S7 și S7+ . O ofertă gratuită de șase luni pentru Clip Studio Paint EX, versiunea premium a aplicației, va fi disponibilă exclusiv pentru toți utilizatorii Galaxy. Această versiune vă va oferi acces la funcții de proiectare avansate, inclusiv gestionarea mai multor pagini, posibilitatea de a extrage linii din surse 3D și multe altele.

Cu aplicația NoteShelf, puteți crea și personaliza jurnale virtuale și vă puteți împărtăși creațiile cu prietenii și persoanele dragi . Disponibilă gratuit pe Galaxy Tab S7 și S7+, aplicația vă permite să adăugați notări scrise de mână, forme geometrice, fotografii personalizate, înregistrări audio și multe altele în jurnalul dvs. digitale. Puteți chiar să le organizați într-un raft de cărți virtual ușor de accesat.

Dacă doriți să realizați postări atractive pe rețelele de socializare și conținut de marketing, accesați Canva și încercați șabloanele ușor de utilizat ale aplicației în timp ce vă creați propriul șablon cu fonturi, imagini și videoclipuri . Utilizatorii Galaxy Tab S7 și S7+ vor avea acces la 200 de șabloane exclusive și la o perioadă de probă a Canva Pro gratuită de 30 de zile.

Experiență de joc inegalabilă

Cu Galaxy Tab S7 și S7+, consola nu mai trebuie să stea neapărat în camera de zi. Datorită ratelor de actualizare ultra-rapide ale tabletelor, display-urilor imersive și a conectivității 5G, vă puteți bucura de jocuri în cloud fără probleme, chiar și atunci când vă aflați în parc sau vă relaxați pe punte.

Dotate cu conectivitate 5G și Wi-Fi 6, tabletele sunt întotdeauna conectate, oferindu-vă libertatea de a explora lumi noi, de a vă juca cu prietenii și de a face stream cu jocurile compatibile la cea mai înaltă rezoluție posibilă.

Parteneriatul Samsung cu Microsoft aduce jocurile cloud cu Xbox Game Pass Ultimate pe Galaxy Tab S7 și S7+, oferindu-vă acces la peste 100 de jocuri Xbox din cloud . Cu conectarea controlerelor prin Bluetooth, tabletele oferă o experiență de joc premium pe care o puteți lua cu dvs. oriunde doriți.

Centrul experiențelor tale Galaxy conectate

Schimbarea este singura constantă din actualitatea în care trăim, iar tabletele trebuie să poată funcționa într-un mod flexibil cu alte dispozitive.

Galaxy Tab S7 și S7+ sunt concepute pentru a vă ajuta să lucrați fără efort pe dispozitivele Galaxy. Prin sincronizarea cu Samsung Cloud, însemnările și ideile redactate în Samsung Notes pe tablete sunt disponibile instantaneu pe smartphone-ul Galaxy și pe computerul dvs., astfel încât să vă puteți urmări toate ideile.

În loc să încărcați fișiere sau imagini în cloud și să le descărcați pe un alt dispozitiv, Samsung Flow vă permite să transferați instantaneu ceea ce doriți între telefon și tabletă. Cu funcția Apel și Text pe alte dispozitive, puteți verifica mesajele chiar de pe tabletă atunci când telefonul este la încărcat și nu este în apropierea dvs.

Crearea mediului ideal în care să locuiți este acum mai ușoară ca niciodată cu Galaxy Tab S7 și S7+. SmartThings in Daily Board permite tabletelor să servească drept centru de control pentru toate dispozitivele tale Samsung IoT, astfel încât să îți poți controla casa inteligentă dintr-un singur loc. Funcția Music Share de pe Galaxy Tab S7 și S7+ sicronizează cu ușurință muzica și listele de redare între dispozitivele inteligente. Dacă nu există o conexiune Wi-Fi disponibilă, Auto Hotspot vă permite să partajați rapid conexiunea cu alte dispozitive fără întârziere .

Parteneriatul Samsung cu Microsoft facilitează sincronizarea tabletelor Galaxy Tab S7 și S7+ cu computerul Samsung. Toate mementourile tale Samsung sunt sincronizate cu aplicația Microsoft To Do și Outlook , în timp ce optimizarea UI Microsoft Teams pentru tablete vă oferă flexibilitate atunci când lucrați sau vă conectați cu prietenii și familia la mai multe dispozitive. Funcția Second Screen vă permite să folosiți Galaxy Tab S7 și S7+ via Wireless Display , ca pe un al doilea monitor pentru PC-ul Samsung , astfel încât să puteți îmbina puterea dispozitivelor dvs. și să aveți dublu suport pentru a crea, vizualiza și lucra. Puteți utiliza, de asemenea, S Pen-ul, atingând intrarea în Tab, în timp ce utilizați cel de-al doilea ecran.

Design care întoarce toate privirile

Disponibile în trei culori reprezentative – Black Mystic, Silver Mystic și Mystic Bronze – Galaxy Tab S7 și S7+ sunt dispozitive elegante care pot face orice. Tabletele vor fi disponibile pentru achiziție începând cu 21 august pe anumite piețe.

Vezi și: (P) EXPERIENȚE din ȚARA FĂGĂRAȘULUI powered by SUZUKI