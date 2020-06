Televizorul Sero va fi disponibil pentru început în Statele Unite și Marea Britanie, iar prețul va fi în jur de 2.000 de dolari.

Ideea ineditului gadget este de a ușura utilizarea ecranului atunci când televizorul este conectat la un smartphone. Astfel, utilizatorul poate roti ecranul televizorului din modul peisaj în modul portret sau invers.

Datorită acestei funcții, conținutul video de pe telefon (în special filmările de pe rețelele sociale precum Instagram sau TikTok) va putea fi urmărit mult mai bine, în modul de afișare vertical (portret)

Televizorul este compatibil și cu un iPhone, dar utilizatorul trebuie să folosească mai întâi o aplicație pentru a putea roti ecranul televizorului și apoi să-l conecteze prin AirPlay.

Samsung speră ca tinerii pasionați de rețelele sociale să utilizeze cât mai mult televizorul cu display vertical pentru a viziona conținut video de pe rețelele sociale.

Sero este doar unul dintre modelele deosebite de televizoare care au fost lansate de Samsung, din dorința de a veni cu un design ieșit din comun.

Alte gadgeturi din această serie sunt televizoarele The Serif și The Frame. Aceste două modele sunt gândite pentru a se integra cât mai bine în designul unei camere. The Frame, spre exemplu, arată ca un tablou atunci când nu este pornit.



