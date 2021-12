Fondatorul Microsoft a avertizat omenirea că se afla în pragul declanșării unei pandemii. S-a dovedit că a avut dreptate. Acum are o estimare cu privire la finalul pandemiei.

Bill Gates este renumit pentru că este una dintre puținele personalități publice care a avertizat despre pericolul unei pandemii globale - și cât de nepregătită era lumea să facă față uneia - cu ani înainte de apariția coronavirusului. Dacă a prevăzut începutul pandemiei, înseamnă că ar trebui să avem încredere și în el pentru a ne spune când se va termina?

„În 2021, pandemia ne-a dominat viața încă din prima zi. Cu toții a trebuit să ne adaptăm la o nouă normalitate, deși ceea ce înseamnă asta este diferit pentru fiecare persoană. Pentru mine, rezultatul a fost un an petrecut în mare parte online”, scrie el. „Lumea mea personală nu s-a simțit niciodată mai mică decât a fost din ultimele 12 luni.”

Gates a recunoscut mai întâi că a fost prea optimist cu privire la cât de multe progrese am fi făcut împotriva pandemiei până acum.

„Din cauza variantei Delta și a provocărilor legate de adoptarea vaccinului, nu suntem atât de aproape de sfârșitul pandemiei pe cât am speram”, admite el. „Nu am prevăzut că va apărea o astfel de variantă foarte transmisibilă și am subestimat cât de greu ar fi să convingem oamenii să-și facă vaccinul și să continue să folosească măști”.

El îndrăznește o altă previziune pentru anul care vine: „Sper că finalul este în sfârșit aproape, iar faza acută a pandemiei se va încheia în 2022.”

A luat Gates în calcul și Omicron, cea mai nouă versiune a COVID-19?. „Nu există nicio îndoială că varianta Omicron este îngrijorătoare”, spune el, „dar încă am speranța că, la un moment dat, anul viitor, Covid-19 va deveni o boală endemică în majoritatea locurilor”.



„Comunitățile se vor confrunta în continuare cu focare ocazionale, dar vor fi disponibile noi medicamente care ar putea să se ocupe de majoritatea cazurilor, iar spitalele se vor putea ocupa de restul. Nivelul de risc individual va fi suficient de scăzut încât nu va trebui să o luați în considerare la fel de mult dacă să lucrați de la birou sau să vă lăsați copiii să meargă la meciul lor de fotbal sau să vizionați un film la cinema."

