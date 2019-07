Tehnologia nu are întotdeauna dreptate.

Asta au aflat aproximativ 100 de șoferi din Colorado atunci când Google Maps le-a sugerat o rută alternativă, pentru a evita un ambuteiaj.

Un accident pe o șosea americană care ducea direct la Aeroportul Internațional Denver a dat peste cap traficul și a bulversat chiar și Google Maps, informează CNN.

Ruta alternativă i-a condus pe șoferi pe un drum plin de noroi, într-o zonă complet pustie, unde mașinile au început să derapeze necontrolat.

Unele dintre autovehicule nu au putut trece de „capcana” de pământ, iar alte 100 au rămas apoi blocate în spatele lor.

„M-am gândit că poate există un alt traseu, așa că am verificat Google Maps, care mi-a sugerat o rută pe care aș fi parcurs-o în jumătate din timp. (…) Așa că am ieșit de pe drumul principal și am mers pe unde mi-a fost indicat. Erau multe mașini care se îndreptau spre aceeași zonă și m-am gândit că probabil e OK. N-a fost”, a declarat Connie Mosees, una dintre șoferițele care au rămas împotmolite în noroi.

În replică, Google a transmis că șoseaua nu era marcată drept privată: „Luăm în considerare foarte mulți factori atunci când determinăm traseele rutiere, inclusive mărimea șoselei. Deși încercăm constant să oferim cele mai bune indicații, pot apărea situații neprevăzute din cauza unor factori precum vremea. Îi încurajăm pe șoferi să respecte legile din zonele prin care conduc, să fie vigilenți și să-și folosească simțul critic atunci când se află la volan”.