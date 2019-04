Vrei să știi cum se termină Game of Thrones? Creatorii serialului susțin că totul se regăsește pe Spotify.

„Game of Thrones” este un serial fenomen care a cucerit sute de milioane de oameni în ultimii ani, iar, începând cu luna aprilie a acestui an, va încheia o epocă extraordinară în care a rescris televiziunea.

Dincolo de controversele și emoțiile generate, serialul a stat la baza nașterii mai multor teorii, care încercau să intuiască modul în care acesta va evolua.

Site-uri, grupuri pe Facebook, conferințe și sute de mii de pagini au fost dedicate acestui serial, cu un conținut generat exclusiv de către fani. Acum serialul chiar va ajunge la un final și rămâne de văzut cine a fost cel mai aproape de adevăr.

Creatorii „Game of Thrones”, David Benioff și D.B. Weiss, susțin că finalul acestui serial există online și se regăsește într-un playlist pe Spotify.

Desigur, nu trebuie să vă așteptați la un script, ci mai degrabă la indicii pe care cei doi le-au plasat prin selecția pieselor puse în playlist.

Denumit „Game of Thrones: The End is Coming”, piesele reprezintă o selecție a celor doi, care au încercat să asocieze în melodii ce au simțit când au pus finalul cap la cap.

„Știm că nimeni nu ne va crede, dar este adevărat, finalul este ascuns în acele melodii”, au declarat cei doi, potrivit Mashable.

