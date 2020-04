Nimic nu se aruncă, totul se transformă - aceasta pare să fie noua regulă la Samsung.,

De cele mai multe ori, atunci când cumperi electronice sau electrocasnice noi, ajungi să arunci pe unde apuci cutia device-ului proaspăt adus în casa ta.

Samsung vrea să schimbe acest obicei și vine cu o inițiativă neobișnuită, dar lăudabilă, de a transforma cutiile în care vin televizoarele sale în obiecte utile în casă.

În primul rând, Samsung vrea să schimbe tipul de carton în care acestea vor fi livrate, iar apoi să le facă modulare.

Astfel, cutiile vor veni în trei variante, The Serif, The Frame și The Sero, fiecare putând fi transformat în altceva.

Cu ajutorul unui QR code pus pe cutie, oricine va avea acces la un manual de instrucțiuni și va putea face ori o casă pentru pisici, un organizator pentru reviste sau o comodă pentru consolă.