O turistă din Canada a mers în vacanță la situl arheologic al vechii cetăți Pompei, iar de acolo s-a întors acasă cu niște suveniruri „deosebite”.

Aceasta a luat cu ea părți dintr-o amforă antică și fragmente ceramice și, se pare, acestea i-au schimbat definitiv cursul vieții. Cel puțin așa pretinde aceasta care, la 15 ani distanță, a înapoiat obiectele susținând că acestea i-au adus un deceniu și jumătate de ghinioane.

Se pare că turista a trimis fragmentele unui agent de turism din Pompei, căruia i-a transmis că obiectele sunt „blestemate”. În colet se afla și o scrisoare în care îl ruga pe acesta să le ducă înapoi, pentru că aduc ghinion.

Turista, pe numele ei Nicole, ar fi vizitat Pompei atunci când avea aproximativ 20 de ani, în 2005, iar anii care au urmat ar fi venit în viața sa cu o serie de evenimente tragice, inclusiv un diagnostic de cancer la sân, o recidivare a bolii și falimentul financiar.

În scrisoare, femeia acum în vârstă de 36 de ani a scris: „Acum am 36 de ani și am avut de două ori cancer la sân. Ultima dată am făcut o dublă mastectomie. Eu și familia mea am fost ruinați financiar”.

Aceasta a adăugat că relicvele conțin foarte multă energie negativă corelată cu distrugerea istorică ce s-a produs acolo.

În anul 79 î. Hr. orașul Pompei a fost distrus și a fost complet îngropat sub lava și cenușă în urma erupției vulcanului Vezuviu. Majoritatea locuitorilor au reușit să scape cu viață, dar 1000 de oameni au murit. Acum vechea cetate este acum vizitată de milioane de turiști în fiecare an.

Furturile de relicve din zonă nu sunt rare, iar Nicole nu este singura persoană care a crezut că fragmentele istorice sunt blestemate. Un cuplu care a furat bucăți de rocă din zona Pompei, tot în 2005, a trimis înapoi „suvenirurile” cu un bilet similar.

Deși nu există dovezi științifice care să ateste faptul că fragmentele ar aduce, într-adevăr, ghinion, de-a lungul timpului au apărut mai multe cazuri similare, marcate de coincidențe ciudate. Unul dintre cele mai celebre este legat de cei care au descoperit coroana faraonului Tutankhamon, care, după acest eveniment, au suferit o serie de evenimente neașteptate. Din cei 58 de oameneni care au deschis mormântul, 8 au murit în doar 12 ani.

