Asta au pățit aproximativ 1600 de oaspeți ai unui motel de 42 de camere din Coreea de Sud, care s-au trezit că erau spionați de camerele video montate în spațiile de cazare.

Patru hackeri au reușit să introducă mai multe camere video în aparatele TV și în cele electrice și să transmită prin intermediul acestora imagini live pe internet, pentru un site cu 4000 de membri care plăteau pentru acest serviciu.

Deși anchetatorii au descoperit inițial această rețea într-un motel, investigațiile au scos la lumină faptul că 30 de moteluri diferite din 10 orașe din Coreea de Sud au fost expuse în același mod.

In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB