Lumea a intrat în 2022 și, deși am putea crede că e cazul tuturor țărilor de pe Glob, se pare că există încă oameni care trăiesc în…2014.

Cel puțin pe hârtie, iar asta din cauza calendarului diferit după care se ghidează. Este vorba despre Etiopia care a „rămas în urma” altor state cu opt ani. Situația pornește de la faptul că la ei anul durează 13 luni calendaristice. Astfel etiopienii celebrează începutul unui nou an pe 11 septembrie (sau pe 12, dacă e an bisect), explică jurnaliștii BBC.

Practic, locuitorii din această țară au intrat oficial în noul mileniu pe 11 septembrie 2007. Acest lucru înseamnă și că, deși țara are multe sărbători care ar putea fi celebrate odată cu cele din alte state, deseori ele sunt marcate în zile diferite, din cauza acestui calendar distinct.

În calendarul etiopian, fiecare lună are 30 de zile, cu excepția ultimei - numită Pagume - care are cinci sau șase zile, în funcție de an. Această situație datează de acum mai bine de 1500 de ani, atunci când Biserica Catolică a decis să se raporteze la o altă dată de naștere a lui Iisus Hristos. Reprezentanții cultului din această țară au stabilit că anul nașterii Domnului este 525 AD, dar Biserica Ortodoxă nu a fost de aceeași părere - iar asta înseamnă că și azi există discrepanțe între credincioșii din cele două religii.

Mai mult, locuitorii din Etiopia au și modalități diferite de a ține evidența orelor unei zile, raportându-se la două cicluri de câte 12 ore. Fiecare dintre cele două începe la 6 fix.

_________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: