Calculul procentelor este una dintre cele mai frecvente probleme de matematică. Deși pare un exercițiu foarte simplu, mulți se încurcă și nu dau rezultatul corect.

Din fericire, există un truc prin care putem simplifica această problemă. Matematicianul Ben Stephens a scris pe Twitter soluția: putem inversa, pur și simplu, calculul procentelor.

Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.