Google a prezent noile casti Pixel Buds, concurentele Apple Air Pods.

Noile casti wireless sunt concepute pentru a fi folosite cu cele mai recente modele de smartphone prezentate de Google, Pixel 2 si Pixel 2 XL. Castile au algoritmi de inteligenta artificiala si folosesc asistentul digital Google Assistant.

Pe langa redarea melodiilor, aceste casti pot face un lucru surprinzator: ofera traduceri in timp real din mai multe limbi straine.

La evenimentul de prezentare, doi angajati Google au demonstrat aceasta performanta: unul a vorbit in engleza si al doilea in suedeza.

Castile au tradus imediat, direct in urechea utilizatorului, astfel incat cele doua persoane au putut comunica rapid, desi fiecare vorbea o alta limba.

Daca utilizatorul vrea sa vorbeasca intr-o limba pe care nu o cunoaste, trebuie doar sa ceara ajutorul asistenului digital.

Spune in ce limba vrea sa vobeasca si, pe masura ce se adreseaza in limba lui, difuzorul telefonului va reda traducerea in limba dorita.

Cand interlocutorul raspunde intr-o limba straina, utilizatorul aude imediat traducerea in casca.

Pixel Buds sunt controlate printr-o simpla atingere a unui touchpad din casca dreapta. De aici poate fi controlat volumul, dar si pornita sau oprita muzica.

Google Assistant poate sa citeasca de asemenea diferite notificari sau mesaje, atunci cand utilizatorul nu isi poate verifica telefonul.

Asistentul digital poate fi apelat fara ajutorul telefonului, pentru a initia un apel, sau pentru a raspunde la diferite intrebari.

Pixel Buds sunt disponibile in culorile negru, alb si albastru si costa 159 dolari. Pot fi deja precomandate, insa vor fi disponibile din luna noiembrie.