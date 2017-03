O noua versiune de iPhone 7 va fi disponibila incepand de vineri, 24 martie, iar acesta este rosu! Desi abia a fost anuntat saptamana aceasta de catre Apple, exista deja primul clip de unboxing facut de Marques Brownlee.

Cutia noii versiuni de iPhone are linii rosii, insa in interior totul este alb, la fel ca in cazul celorlalte versiuni de iPhone. iPhone 7 RED are partea din fata pe alb - din pacate nu exista si o versiune cu negru pe partea din fata.

Iata clipul de unboxing pentru iPhone 7 RED