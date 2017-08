Vicepresedintele Foxconn a scris un mesaj surprinzator pe reteaua Weibo.

Luo Zhongsheng, vicepresedintele companiei Foxconn, unul dintre partenerii Apple, a scris un mesaj surprinzator pe reteaua sociala Wiebo. Dupa scurt timp, postarea a fost stearsa, insa fusese deja preluata de jurnalisti.

Potrivit Daily Mail, mesajul oferea informatii neasteptate despre productia iPhone 8. Zhongsheng a scris ca Apple are serioase probleme cu aprovizionarea pentru componentele necesare telefonului. In plus, 40% din ecranele OLED primite sunt defecte si nu au trecut de testele de calitate facute de Apple.

In mesaj, vicepresedintele Foxconn a explicat ca acesta este unul dintre motivele pentru care iPhone va costa foarte mult. Ecranele OLED vor fi curbate, edge-to-edge, extrem de dificil de realizat.

O alta problema cu ecranul ar fi decupajul necesar in partea de sus, pentru camera frontala, care va fi indeplini si rolul de scanner pentru recunoastere faciala.

Pe reteaua Weibo au aparut si fotografii care ar arata culorile pentru iPhone 8. Putem vedea ca telefonul nu va veni doar in variantele alb si negru, ci si intr-o nuanta noua, de auriu portocaliu.

Anterior, Benjamin Geskin a publicat fotografii cu un iPhone care avea carcasa asemeni unei oglinzi, anuntand ca noul telefon va veni in patru variante de culoare, una dintre ele urmand sa fie negru sau gri oglinda.

Noi informatii despre iPhone 8 vorbesc despre o calitate deosebita a camerelor foto, care vor putea filma video in rezolutie 4K la 60 de cadre pe secunda.

De asemenea, iPhone 8 ar putea veni cu optiunea SmartCam, care va permite setarea inteligenta a camerei, pentru a realiza cele mai bune fotografii in functie de conditiile date.

Zvonurile privind pretul urias la care se va vinde iPhone 8 au aparut de mai mult timp. Unii analisti spun ca telefonul va costa aproape 1.000 de dolari, in timp ce altii spun ca va ajunge chiar si la 1.200 dolari.