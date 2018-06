Bloggerul Ice Univers a publicat o fotografie cu un smartphone aproape complet fara margini. Ar putea fi un prototip pentru Galaxy S10, desi bloggerul nu sustine in mod clar acest lucru.

Ice Univers foloseste insa termenul "beyond", care este numele de cod utilizat de Samsung pentru urmatorul sau flagship, explica Phone Arena.

This may be a design beyond. pic.twitter.com/lViQUsW1Jv