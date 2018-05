Compania producatoare RED anunta ca va amana cateva luni lansarea telefonului.

Anuntat initial pentru prezentare in prima jumatate a acestui an, primul smartphone cu ecran holografic, Hydrogen One, va fi lansat abia in august.

RED, compania producatoare, a precizat ca are nevoie de mai mult timp pentru a finaliza noul smartphone, care va aduce inovatii deosebite.

Telefonul va avea camera foto duala si pe spate si frontala. In plus, gadgetul va permite utilizatorilor sa vada in jurul sau in spatele obiectelor filmate, datorita functiei 4-View video, scrie Phone Arena.

Ecranul holografic va afisa imagini tridimensionale, care isi schimba aspectul in functie de unghiul din care priveste utilizatorul.

Hydrogen One va costa 1.295 dolari (versiunea Aluminium), respectiv 1.595 dolari (versiunea Titanium).

