Apple a publicat tarifele pentru reparatiile la care poate fi supus iPhone X.

Noul iPhone X va fi cel mai scump smartphone al companiei inclusiv din acest punct de vedere.

iPhone X nu va fi doar un device cu pret de achizitie mare, ci va aduce si alte cheltuieli importante pentru cei care vor avea neşansa sau nu vor fi suficienti de atenti si-l vor strica intr-un fel sau altul.

Inlocuirea unui ecran defect in cazul lui iPhone X va costa 279 de dolari. Pentru iPhone 8 Plus pretul acestei reparatii este de 169 de dolari, iar pentru iPhone 7 si iPhone 6 aceasta reparatie costa 149, respectiv 129 de dolari.

In schimb, pentru alte daune provocate telefonului, costurile ar putea ajunge chiar si la 549 de dolari, scriu cei de la GSM Arena.

In tarifele cerute de Apple pentru inlocuirea ecranelor se observa un trend crescator in ultimii patru ani, iar iPhone X este de departe cel mai costisitor si din acest punct de vedere, reparatia fiind cu peste 100 de dolari mai costisitoare decat in cazul oricarui alt model.

Cei care cumpara de la Apple asigurarea AppleCare+, vor plati 29 de dolari pentru inlocuirea unui ecran in cazul lui iPhone X. AppleCare+ pentru iPhone X costa 199 de dolari.

Restul reparatiilor pentru iPhone X, in afara de inlocuirea ecranului, insumeaza 549 de dolari. Din nou, comparand cu cei 399 de dolari ceruti in cazul lui iPhone 8 si iPhone 8 Plus, iPhone X este departe cel mai costisitor de reparat smartphone Apple.

In acest caz, cei care au asigurare AppleCare+ de 199 de dolari vor plati doar 99 de dolari.

Apple ofera un an garantie fiecarui model de iPhone vandut. Asigurarea AppleCare+ extinde garantia la doi ani şi ofera suport telefonic şi prin chat non-stop.

Cea mai ieftina versiune de iPhone X, cu 64 GB spatiu de stocare, va costa 999 de dolari si va fi disponibil incepand 3 noiembrie. Precomenzile au inceput vineri si deja primul stoc a fost complet epuizat.

