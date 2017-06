Samsung a anuntat oficial, pe site-ul sau din Olanda, pretul si data de lansare pe piata pentru noile telefoane.

Potrivit celor de la Android Authority, Galaxy J3 (2017), cel mai ieftin smartphone din seria Galaxy J, care a fost deja scos la vanzare in Statele Unite, va fi disponibil in Europa abia in luna august. Va costa 219 euro.

Galaxy J5 (2017) va putea fi comandat primul, chiar din aceasta luna, la pretul de 279 euro. Este varianta imbunatatita a celebrului Galaxy J, lansat in 2015 si considerat unul dintre cele mai bune telefoane produse de Samsung.

Cel mai performant smartphone din aceasta serie mid-range, Galaxy J7 (2017), va fi disponibil in Europa in luna iulie si va costa 339 euro.

Citeste AICI detalii despre specificatiile noilor telefoane Galaxy J3, Galaxy J5 si Galaxy J7 (2017)!