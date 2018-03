Noul flagship Samsung a fost lansat si in Romania, pe 6 martie.

In cadrul unui eveniment la care au participat peste 500 de persoane, Samsung a prezentat si publicului din Romania noul smartphone, Galaxy S9.

Prezentarea a pus accentul pe inovatia adusa la nivelul camerei foto si pe AR Emoji. De altfel, la cadrul evenimentului a avut loc si primul concert AR Emoji, in timpul caruia membrii trupei GOLAN au cantat sub forma unor emoji.

Tehnologia AR Emoji care se regaseste pe Galaxy S9 si S9+ foloseste un algoritm de invatare, care analizeaza o fotografie a utilizatorului si preia 100 de caracteristici faciale, pentru a crea un model tridimensional. Aceste emoji personalizate seamana cu utilizatorul si urmaresc miscarile si expresiile sale.

Noul flagship vine cu inovatii importante si la nivelul camerei foto. Este primul smartphone care are camera foto dotata cu diafragma duala, care se adapteaza la lumina asemeni ochiului uman.

Astfel, in conditii de lumina slaba telefonul va folosi automat difragma f/1.5, iar in caz de lumina puternica, obiectivul camerei trece la modul f/2.4.

Difragma duala se gaseste pe camera foto principala de la Galaxy S9 si pe camera cu unghi larg de la Galaxy S9+, care are camera foto duala pe spate.

Totodata, camera poate filma la o viteza de 960 cadre pe secunda si reda imagini in Super Slow Motion, la rezolutie HD. Prin editarea imaginilor, pot fi obtinute efecte deosebite, precum loop invers, loop inainte sau balans.

Camera foto este dotata si cu stabilizare optica a imaginii (OIS), astfel incat poate realiza fotografii clare chiar si in miscare.

Poti citi aici mai multe detalii despre specificatiile Samsung Galaxy S9!



In Romania, noul smartphone va ajunge in magazine pe 16 martie, dar precomenzile vor fi onorate mult mai devreme, incepand cu data de 9 martie. Galaxy S9 si S9+ vor fi disponibile in culorile Midnight Black, Coral Blue si Lilac Purple.

Precomenzile au inceput de pe 25 februarie. Galaxy S9 costa in jur de 3.999 lei, iar pretul pentru Galaxy S9+ porneste de la 4.449 lei. Oferte mai avantajoase pot fi gasite la operatorii de telefonie mobila, daca luati telefonul cu abonament.