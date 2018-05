Prima tara unde va fi lansat pe piata este Coreea de Sud.

Imediat dupa lansarea in Coreea de Sud, tara de origine a producatorului LG, unde va ajunge in magazine pe 18 mai, noul G7 ThinQ va fi lansat in zilele urmatoare si pe alte piete, inclusiv in America si Europa.

Pretul noului telefon va fi similar cu al vechiului model, LG G6. Astfel, ThinQ ar putea costa in jur de 830 dolari, pentru versiunea de baza.

In unele tari telefonul va fi disponibil in doua variante - cu 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare, sau cu 6GB de RAM, respectiv 126GB memorie interna.

A doua versiune costa cu 100 de dolari mai mult si se numeste LG G7+.

Mai multe detalii despre specificatiile noului LG G7 ThinQ poti citi in acest articol!