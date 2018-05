Telefonul este lansat oficial pe 2 mai, in cadrul unui eveniment organizat la New York.

Cei de la Phone Arena au obtinut primele imagini cu noul smartphone premium, LG G7 ThinQ. Telefonul are un ecran mare, cu margini subtiri si specificatii deosebite.

Procesorul va fi Snapdragon 845, memoria 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare, iar sistemul de operare va fi Android 8.1 Oreo.

Noul telefon premium va ajunge in magazine in luna mai si va fi disponibil in culorile Aurora Black, Platinum Grey, Raspberry Rose si Moroccan Blue.

Totodata, potrivit unui comunicat trimis de LG, noul smartphone premium va oferi un sunet de inalta calitate. Difuzorul Boombox Speaker creste cu peste 6 dB nivelul sonor de baza, oferind, totodata, de doua ori mai mult bas.

Inginerii de sunet de la LG au gasit un nou mod de a folosi spatiul intern al smartphone-ului pe post de camera de rezonanta, amplificand de mai mult de zece ori sunetul fata de un smartphone tipic.

Prin Boombox Speaker, LG G7 ThinQ poate genera un sunet impresionant, precum cel al unui difuzor “boombox”, fara a mai fi necesare difuzoare externe. Plasat pe o cutie sau suprafata solida, LG G7 ThinQ isi foloseste camera de rezonanta ca pe un woofer, amplificand si mai mult efectul de bas.

Pentru utilizatorii care prefera casti audio, LG G7 ThinQ este primul smartphone ce ofera sunet DTS:X 3D Surround, furnizand o performanta de pana la 7.1 canale, fara a fi nevoie de casti audio premium scumpe. DTS:X suporta orice tip de continut, creand o senzatie de spatiu ce face experienta auditiva si mai captivanta.

LG G7 ThinQ dispune de un convertor audio Hi-Fi Quad DAC ce poate livra un sunet de calitate pentru audiofilii care folosesc casti premium.

Hi-Fi Quad DAC inglobeaza patru convertoare de la digital la analogic intr-un singur microcip de sunet, coborand rata totala de distorsiune armonica (total harmonic distortion – THD) la 0,0002%, pentru o reproducere extrem de fidela a sunetului.

LG G7 ThinQ suporta si formatul audio Master Quality Authenticated (MQA), ce ofera o calitate hi-res a sunetului intr-un fisier cu dimensiuni mici.

De asemenea, noul smartphone va avea un ecran QHD+ FullVision de 6,1 inch (cu rezolutie de 3120 x 1440), capabil de a afisa o luminozitate maxima de 1.000 niti – ceea ce-l face sa fie, in prezent, ecranul cel mai luminos si cu cele mai vii culori de pe piata. Mai multe detalii poti gasi in acest articol!

Noul LG G7 ThinQ va fi dotat si cu Inteligenta Artificiala.