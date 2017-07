Mult asteptatul iPhone 8 ar putea fi lansat fara unele dintre cele mai interesante specificatii.

Potrivit Fast Company, Apple are probleme cu instalarea noilor specificatii pentru iPhone 8, printre care incarcatorul wireless si softul pentru recunoastere faciala.

Astfel, noul smartphone, care va fi lansat in septembrie, ar putea ajunge pe piata fara sa aiba aceste optiuni. Surse din cadrul Fast Company sustin ca la Apple "se simte panica in aer", din cauza acestor intarzieri.

Multi fani vor fi foarte suparati daca nu vor putea cumpara un smartphone dotat noile specificatii, care vor fi o premiera pentru un iPhone.

Va fi o lovitura de imagine destul de serioasa pentru Apple, asa cum a patit Samsung, din cauza intarzierii lansarii asistentei digitale Bixby la Galaxy S8.

Apple a mai amanat insa si in trecut lansarea unor optiuni. De exemplu, Modul Portret pentru iPhone 7 Plus nu a fost gata decat in momentul in care au inceput vanzarile.

Acum, este foarte posibil ca Apple sa vanda primele iPhone 8 fara noile specificatii, care vor fi insa activate ulterior, cand softul va fi gata, cred expertii de la Fast Company.