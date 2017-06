Nubia Z17, noul telefon prezentat vineri, s-a vandut in timp record imediat ce a fost pus in vanzare.

Telefonul promovat de Cristiano Ronaldo, Nubia Z71 a fost prezentat oficial vineri si pus in vanzare marti.

Noul gadget, care este foarte performant, s-a vandut in timp record. Toate cele 10.000 de unitati puse in vanzare ieri s-au epuizat in doar 51 de secunde, scrie GSM Arena. Telefonul a fost vandut prin intermediul magazinului online JD.com.

Nubia Z17 este disponibil in mai multe versiuni. Varianta cu 6GB de RAM si 128GB memorie interna costa 411 dolari, cea cu 6GB de RAM si 128GB este 500 dolari, iar versiunea premium, cu 8GB de RAM si 128GB este 588 dolari.

Telefonul are un ecran de 5,5 inchi cu display FHD. Camera frontala are 16MP, iar cea principala este duala: are o lentila de 23MP si una de 12MP.

Totodata, Nubia Z17 este primul smartphone compatibil cu Qualcomm Quick Charge 4.0, sistem care incarca bateria de la 0 la 50% in doar 25 de minute.

Potrivit companiei ZTE, urmatoarea vanzare va avea loc pe 12 iunie.