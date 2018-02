Arheologii s-au intrebat mereu cum au putut egiptenii sa obtina o aliniere perfecta a monumentului.

In urma cu 4.500 de ani, faraonul Khufu (Keops) a cerut construirea Marii Piramide, care are in prezent o inaltime de 138 metri.

Este cea mai mare dintre cele trei construite pe platoul Giza, langa Cairo si singura inclusa in lista celor 7 minuni ale lumii antice.

Studii recente au demonstrat ca nu doar construirea piramidei a fost realizata impecabil, ci si alinierea ei cu punctele cardinale: nord, sud, est, vest.

De altfel, monumentul este aliniat aproape perfect, cu o abatere de numai o cincime de grad, precizeaza Glen Dash, inginer care a studiat piramidele.

Pana acum nimeni nu-si putea explica cum au reusit vechii egipteni sa proiecteze totul cu o precizie atat de mare, avand in vedere tehnologia modesta de atunci.

Dash crede insa ca raspunsul este foarte simplu: egiptenii s-au folosit de echinoctiul de toamna, pentru a stabili locul unde va fi ridicata piramida, scrie Live Science.

Pentru a demonstra ca teoria lui este cotrecta, Dash a facut un experiment similar cu cel facut de egiptenii cu mii de ani in urma.

In ziua echinoctiului, a legat o funie de un stalp de lemn si a notat pe parcursul intregii zile unde aparea umbra stalpului pe sol.

Astfel, el a observat ca linia este aproape perfect orientata pe directia est-vest, iar marja de eroare corespunde cu cea observata la piramida: numai o cincime de grad.

Utilizand aceasta tehnica, muncitorii egipteni ar fi putut obtine o aliniere perfecta pe axa est-vest pentru piramida.

Din pacate, nu avem cum sa stim sigur ce metoda au folosit egiptenii, pentru ca nu au lasat documente in care sa descrie procedura. Stim doar cum au construit piramidele.

Istoricii au in vedere mai multe teorii posibile, pe care le-ar fi putut folosi egiptenii, ajutandu-se de pozitia stelelor si a Soarelui. Metoda propusa de Dash este insa cea mai simpla dintre toate.