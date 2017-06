Benjamin Geskin a publicat schitele finale pentru doua din cele trei telefoane care vor lansate curand.

Dupa o serie intreaga de imagini cu mulaje, prototiprui, desene si telefoane dummy care ofera detalii despre iPhone 8, Benjamin Geskin sustine ca a obtinut si doua schite finale. Ar fi vorba chiar de schitele folosite pentru productia de masa, care a inceput deja.

In aceste desene putem vedea dimensiunea exacta a doua din cele trei telefoane care vor fi lansate in toamna: iPhone 7s Plus si mult-asteptatul iPhone 8, scrie GSM Arena.

Dimensiunile care pot fi observate in aceste schite sunt urmatoarele:

iPhone 8 va avea 143,4 x 70,8 x 7,5 mm, dar la grosime se va adauga si orificiul pentru camera duala de pe spate, care va fi in relief. Camera principala va fi duala, cu dispunere verticala, iar senzorul de amprenta va fi amplasat in spatele ecranului.

iPhone 7s Plus va fi mai mare: 158,38 x 78,1 mm. Design-nul va fi similar cu cel de la iPhone 7 Plus, iar camera principala duala va fi amplasata orizontal.